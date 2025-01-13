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Zamlarla birlikte yüksek hızlı tren biletleri ne kadar oldu?

Yeni yılda yapılan fahiş zamlarla birlikte Ankara-İstanbul hattındaki yüksek hızlı tren sefelerinin fiyatı 780 TL oldu. Yaklaşık yüzde 45'lik zam, diğer seferlerin ücretlerini de artırdı.

Ekonomi
  • 13.01.2025 10:43
  • Giriş: 13.01.2025 10:43
  • Güncelleme: 13.01.2025 11:14
Kaynak: Haber Merkezi
Zamlarla birlikte yüksek hızlı tren biletleri ne kadar oldu?
Fotoğraf: DepoPhotos

2025 yılı zamlarla başladı. Yüksek hızlı tren biletleri de yeni yılla beraber yapılan fahiş zamlardan payını aldı.

Yüzde 44'lük zamla beraber Ankara-İstanbul hattındaki yüksek hızlı tren sefelerinin fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi.

Zamların ardından oluşan yeni tarifelerle birlikte hatlar ve fiyatları şu şekilde oldu:

Ankara-İstanbul: 780 TL

Ankara-Konya: 360 TL

Ankara-Eskişehir: 390 TL

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam
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