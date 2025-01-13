Zamlarla birlikte yüksek hızlı tren biletleri ne kadar oldu?

Yeni yılda yapılan fahiş zamlarla birlikte Ankara-İstanbul hattındaki yüksek hızlı tren sefelerinin fiyatı 780 TL oldu. Yaklaşık yüzde 45'lik zam, diğer seferlerin ücretlerini de artırdı.

Ekonomi 13.01.2025 10:43 Giriş: 13.01.2025 10:43

Güncelleme: 13.01.2025 11:14 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos