Zamlarla birlikte yüksek hızlı tren biletleri ne kadar oldu?
Yeni yılda yapılan fahiş zamlarla birlikte Ankara-İstanbul hattındaki yüksek hızlı tren sefelerinin fiyatı 780 TL oldu. Yaklaşık yüzde 45'lik zam, diğer seferlerin ücretlerini de artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı zamlarla başladı. Yüksek hızlı tren biletleri de yeni yılla beraber yapılan fahiş zamlardan payını aldı.
Yüzde 44'lük zamla beraber Ankara-İstanbul hattındaki yüksek hızlı tren sefelerinin fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi.
Zamların ardından oluşan yeni tarifelerle birlikte hatlar ve fiyatları şu şekilde oldu:
Ankara-İstanbul: 780 TL
Ankara-Konya: 360 TL
Ankara-Eskişehir: 390 TL