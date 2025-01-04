Zamma ayarlı enflasyon

TÜİK yine şaşırtmadı. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranının netleştiği Aralık’ta TÜFE’de yılın en düşük aylık artışı gerçekleşti. Son 19 ayın en düşük artış oranı olan aylık yüzde 1,03 ile TÜFE’deki yıllık artış yüzde 44,38 oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 58,51 olarak ortaya çıktı.

Yıla yüzde 64,86 düzeyinde başlayan yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 75,45 ile yılın zirve seviyesine yükseldi. Yıl sonu tahminleri sürekli olarak yukarı çekildi. Şimşek göreve geldiğinde yüzde 39 olan enflasyon 2024 yıl sonunda yüzde 44,38 oldu.

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KESK: RAKAMLAR YALAN, YOKSULLUK GERÇEK

KESK Ankara Şubeleri Platformu, açıklanan enflasyon verilerine TÜİK önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Çarşıda, pazarda TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz. Yıllardır sahte enflasyonla emeği ile geçinenleri sefalete ittiler. Şimdi de gözümüzün içine bakarak dünyanın en büyük yalanlarından birine sarılıyorlar. Enflasyonu arttıran ne işçiler ne kamu emekçisi, emeklidir. Enflasyonu arttıran ülkeyi iğneden ipliğe her üründe dışarıya, ithalata bağımlı hale getirenlerdir. Ülkenin parasını döviz karşında pula çevirenlerdir" dedi.

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TÜİK YİNE ŞAŞIRTMADI

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KİMİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarını ve emekli aylıklarını belirleyecek olan altı aylık tüketici enflasyonu yüzde 15,75 oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75 artış uygulanırken, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları toplu sözleşme hükmü nedeniyle yüzde 11,54’te kaldı.

Zamla birlikte,

• 15 bin liralık emekli aylığı 17 bin 362 liraya yükselecek.

• Emekli aylığı 17 bin 500 lira olan bir kişi, 20 bin 256 lira maaş alacak.

• Asgari ücretli, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL maaş alacak.

• En düşük memur maaşı 41 bin lira, en düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 lira oldu.

• AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşı aylık 183 bin liradan 238 bin liraya çıktı.

• Erdoğan, en düşük emekli memur aylığından tam 12,2 kat daha fazla maaş alacak.

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SOFRADAKİ TEMEL ÜRÜNLER AYLIK ARTIŞ ORANINI KATLADI

Aylık enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde olsa da birçok üründeki aylık artış enflasyonun üzerine çıktı (%)

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12 BİN 500 TL ALTINA ZAM YOK

12 bin 500 liranın altında aylığı olanların kök maaşları yüzde 15,74 oranında artış yaşayacak. Ancak artış ile 12 bin 500 liranın altında kalmaya devam eden kök aylıklar nedeniyle emeklilerin büyük bölümü söz konusu zam ile maaşlarında bir artış yaşamayacak. Zamdan önce yaklaşık 3,7 milyon emeklinin aylığının 12 bin 500 liranın altında olduğu biliniyordu. En düşük emekli aylığı yapılacak olan düzenleme ile altı aylık enflasyon oranında artırılsa 2 bin liranın altında bir artışla 14 bin 468 TL olacak.

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YOKSULUN HİSSETTİĞİ YÜZDE 77

TÜİK, Aralık 2024 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 43,58 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bulunuyor. DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 60 oldu. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

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ERDOĞAN: BAŞARI HİKÂYESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 ihracat rakamları" programında konuştu, "Yeni başarı hikâyeleri yazıyoruz" dedi. Erdoğan, "Enflasyon verileri yaptıklarımızın doğruluğunu teyit etmiştir. 2025'te de OVP ve Enflasyon Raporu'yla beraber seyredecektir. Umut verici gelişmeler sürecek. Piyasalar hükümetimize, programımıza güveniyor" dedi.