Zammı az bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binaya saldırdı

İstanbul’da taksi ücretlerine yüzde 28.09 oranında zam geldi. Taksi indi bindi ücreti ise 90 TL oldu. Zammı az bulan bir grup taksici, UKOME toplantısının yapıldığı binaya taşlı saldırıda bulundu.

Güncel 08.01.2024 15:42 Giriş: 08.01.2024 15:42

Güncelleme: 08.01.2024 15:50 Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldı. İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Toplu ulaşımda zamla tam biniş ücreti 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti ise 90 TL oldu. Zam oranını beğenmeğen taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binaya saldırdı. Bir grup taksicinin taşlı saldırıda bulunmasının ardından polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. SON DAKİKA ‼️



Taksici bir grup, tarifeye yapılan yüzde 28 zammı yetersiz bularak Merter’de UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu.



pic.twitter.com/sYCEpFp7Us — İBB Haber (@ibbhabercomtr) January 8, 2024 İstanbul'da taksiciler, yapılan zammı az bulduğu için ukome toplantısının yapıldığı binaya saldırdı. https://t.co/9DCJhmgc4v — fırat (@firatfstk) January 8, 2024 İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi