Zammı protesto eden öğrenciye soruşturma

Haber Merkezi

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ), yemekhane zammını protesto eden öğrencilere "izinsiz açıklama ve protesto gerçekleştirdikleri" gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.

MA’nın haberine göre, yemekhane fiyatına yüzde 70 zam yapılmasını protesto eden öğrencilerden 12'si hakkında "izinsiz açıklama ve protesto" gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması başlatıldı. Öğrencilere 11 Mart'ta tebligat gönderilerek savunmaları istendi.

Hakkında soruşturma açılan bir öğrenci, "Yeni kayyum Eyüp Debik'in geldiğinden beri sürekli dayanaksız, korku ortamı oluşturmak için açtığı soruşturmalardan biridir. Bir dayanağı olmadığı için de cezasızlıkla sonuçlanacaktır. Kayyumluğun böyle şeylerle uğraşıyor olması açıkçası komik geliyor" dedi.