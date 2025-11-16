Zap Suyu’na yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi, botlarla kurtarıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de yağışların etkisiyle dağdan kopan kaya parçasından kurtulmak isteyen sürücünün manevra yaptığı kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu’na yuvarlandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi ekipler botlarla ulaşarak kurtardı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun 7 kilometresindeki Depin mevkiinde meydana geldi. Van yönüne giden kamyonetin sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kurtulmak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan kişilere botla ulaşıldı. Ekipler, araçtaki 4 kişiyi yaralı olarak çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

