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Zapatistalar, 31. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Meksika'nın Oventic kentinde, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (EZLN) 31. yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Dünya
  • 01.01.2025 23:57
  • Giriş: 01.01.2025 23:57
  • Güncelleme: 02.01.2025 00:03
Kaynak: Haber Merkezi
Zapatistalar, 31. kuruluş yıl dönümünü kutladı
FOTOĞRAF: AA

Meksika'nın Oventic kentinde, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (EZLN) 31. yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte pasamontana tabir edilen maskeleri takan kalabalık bir grup, çocuğun maytaplı şovu dikkat çekti.

Dünya genelinde ilgiyle takip edilen EZLN, Marcos'un vedasının ardından eski görünürlüğüne sahip olmasa da halen varlığını sürdürüyor.

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