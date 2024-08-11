Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın soğutma sisteminde yangın: Taraflar birbirini suçladı

Ukrayna’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralın faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralda bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

UKRAYNA, RUSYA'YI SORUMLU TUTTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralı'nın bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santralı topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde” dedi. Zelenski şöyle konuştu: "Rus teröristler nükleer santralın kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değil ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santralı'nı sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santralı üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir” dedi.

Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko, santral bölgesinde bir yangın çıktığını ancak bunun Zaporijya Nükleer Santralı'nın çalışmasını tehdit etmediğini belirtti.

SANTRALIN ÖNEMİ VE GEÇMİŞ TARTIŞMALAR

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santralı, Avrupa'nın en büyük nükleer santralı konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Rusya tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralın çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.