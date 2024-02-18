Zara, Avrupa turnesinde Hollandalı müzisyenlerle halay çekti

Şarkıcı Zara, Hollanda konserinde beraber sahneye çıktığı Hollandalı müzisyenlerle birlikte halay çekti.

Zirve Müzik'in açıklamasına göre Zara, bu ayın başında Almanya'nın Duisburg kentinde başlattığı Avrupa turnesini Utrecht ve Brüksel ile sürdürdü.

Bütün konserlerinin bileti tükenen Zara, Utrecht'te yoğun talebe karşılık aynı gün içinde 2 konser verdi.

Turnenin ikinci bölümü için sırasıyla Zürich, Offenbach ve Stutgart'ta sahneye çıkan Zara, seyircilerin içinden seçtiği hayranlarıyla düet yaptı.

Öte yandan turnede 2 Hollandalı müzisyen, Utrecht konserinde ünlü sanatçıyla birlikte halay çekti.​​​​​​​