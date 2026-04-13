Zara Larsson İstanbul Konseri Ne Zaman, Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Dünyaca ünlü pop yıldızı Zara Larsson, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Müzik dünyasında elde ettiği uluslararası başarılarla adından söz ettiren sanatçının İstanbul konseri büyük bir heyecan yaratmış durumda. Özellikle “Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman?”, “bilet fiyatları ne kadar?” soruları müzikseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

İşte Zara Larsson 2026 İstanbul konserine dair tüm detaylar…

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Zara Larsson konseri 9 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Konserin adresi ise Parkorman olacak. Etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

ZARA LARSSON KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Parkorman’da düzenlenecek konser saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Konser alanına girişlerin yoğun olması beklendiği için katılımcıların erken saatlerde alanda olması öneriliyor.

ZARA LARSSON BİLET FİYATLARI 2026

Zara Larsson İstanbul konseri biletleri 13 Nisan itibarıyla genel satışa açıldı. Bilet fiyatları kategorilere göre değişiklik gösteriyor.

Bilet Kategorisi Fiyat Sahne Önü (Genel Dönem) 6.000 ₺ Genel Alan (Genel Dönem) 3.200 ₺ Sahne Önü (Avantajlı Dönem) 5.000 ₺ Genel Alan (Avantajlı Dönem) 2.600 ₺

ZARA LARSSON KİMDİR?

Zara Larsson, müzik kariyerine 2008 yılında İsveç’te yayınlanan Talang yarışmasını kazanarak başladı. Henüz 10 yaşındayken elde ettiği bu başarı, onun kısa sürede büyük bir çıkış yakalamasını sağladı.

Yarışmada Celine Dion’un “My Heart Will Go On” şarkısını seslendiren sanatçı, güçlü sesiyle dikkatleri üzerine çekti.

2015 yılında yayımladığı “Lush Life” adlı hit parça ile uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan Zara Larsson, global pop müziğin önemli isimlerinden biri haline geldi.

2025 yılında çıkardığı “Midnight Sun” albümü ise listelerde üst sıralarda yer alarak başarısını pekiştirdi.

Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman?

Konser 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Zara Larsson konseri nerede yapılacak?

Konser İstanbul Parkorman’da düzenlenecektir.

Zara Larsson konseri saat kaçta başlayacak?

Konser saat 20.00’de başlayacaktır.

Zara Larsson bilet fiyatları ne kadar?

Bilet fiyatları 2.600 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir.

Biletler ne zaman satışa çıktı?

Biletler 13 Nisan itibarıyla genel satışa sunulmuştur.