Zara otomobil tutkunlarıyla hem oynadı hem oynattı

Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı’nın 3. gününde sahne alan Zara, seslendirdiği hareketli şarkılar ile hem oynadı hem de onlarca Denizliliyi oynattı.

Bizim Fuarcılık tarafından Denizli’de ilk kez düzenlenen Denizli Motorlu Taşıtlar (DEMOT) Fuarı’nın 3. gününde Türk halk müziğinin sevilen ismi Zara sahne aldı. Seslendirdiği türkülere onlarca katılımcının da eşlik ettiği konser unutulmaz anlara sahne oldu. Ayrıca Zara seslendirdiği hareketli türküler ile de onlarca insanı adeta coşturdu. Zara bir yandan türkü söyleyip oynarken, onlarca Denizlili de kendisine eşlik ederek oynadı.

Konserde Zara’ya Buldan dokuması ürünler hediye eden Bizim Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Birol Karataş, konserin iptal edildiği provokasyonu sebebiyle birçok kişinin katılamadığını ifade etti.