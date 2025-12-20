Zarar yazan geçiş garantisi

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle inşa ettirilen yol, köprü ve tünel müteahhitlerine bol keseden verilen garantiler nedeniyle bütçesi altüst olan Karayolları Genel Müdürlüğü, ödeneklerini tüketti. 2025 yılına 349 milyar 452 milyon 370 bin TL bütçe ile başlayan müdürlük, henüz 11’inci ayda fahiş ödenek üstü harcamaya imza attı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 2025 yılı için 349 milyar 452 milyon 370 bin TL’lik bütçe verildi. Hemen her ay on milyarlarca liralık harcama yapan müdürlük, 64 milyar 798 milyon 708 TL ile harcama rekorunu Ekim ayında kırdı.

4,6 MİLYAR TL AŞILDI

Müteahhitlere yapılan garanti ödemeleri nedeniyle bütçesinde karadelik açılan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ocak-Kasım 2025 dönemindeki toplam harcaması ise 354 milyar 105 milyon 918 bin TL oldu. Karayolları, 2025 yılı toplam bütçesini, yılın 11’inci ayında 4 milyar 653 milyon 548 bin TL aştı. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden Ocak-Kasım 2025 döneminde yapılan harcama, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak-Şubat: 46 milyar 862 milyon TL

• Mart-Nisan: 64 milyar 49 milyon TL

• Mayıs-Haziran: 52 milyar 319 milyon TL

• Temmuz-Ağustos: 69 milyar 310 milyon TL

• Eylül-Ekim: 87 milyar 898 milyon TL

• Kasım: 33 milyar 664 milyon TL

KÖİ KARADELİĞİ

KÖİ modeliyle inşa ettirilen yol ve köprülerin gerçekleşmeyen geçiş garantileri için 2026 yılı bütçesinden müteahhitlere 101,3 milyar TL’lik kaynak ayrıldı. Yurttaşın geleceğine ipotek koyan geçiş garantileri nedeniyle Ocak 2018-Haziran 2025 döneminde kamunun kasasından çıkan para ise 228,9 milyar TL olarak hesaplandı.