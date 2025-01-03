Zarara doymayan kurum: SADES

Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurulan üçüncü şirket olan Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (SADES) bütçeye yükü hesaplandı. İşletme bütçesi dahi olmayan şirketin 2022 ve 2023 yıllarında büyük zarar ettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı SADES, Türkiye’de ilk Covid-19 vakası açıklandıktan bir gün sonra, 12 Mart 2020 tarihinde 500 bin TL sermaye ile kuruldu. Muhalefet, kapalı kapılar ardında sessiz sedasız kurulan şirketin sağlık bütçesine fazladan yük getireceği gerekçesiyle tepki gösterdi.

SADES, faaliyete ilk olarak 2022’nin ilk çeyreğinin sonunda geçti. 2022 yılında 54 milyon 500 bin TL sermaye aktarımı yapılan şirkete 2023 yılında da 70 milyon TL’ye sermaye aktarımı yapıldı. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan sermaye aktarımları ile birlikte şirketin sermayesi 25 milyon 205 bin TL’ye sabitlendi.

FIRLAYAN PERSONEL GİDERİ

Şirket, 2023 yılı faaliyet döneminde 310 milyon 768 bin TL’lik net satış yaparken 149 milyon 131 bin TL’lik de alımlardan kaynaklı gider gerçekleştirdi. 2022 yılında şirkette çalışan personel sayısı 213 iken 2023 yılında bu sayı, 434’e yükseldi. Şirket personeline yapılan harcamalar ve 2022 yılında 13 milyon 848 bin TL olan harcamalar, 2023 yılında 126 milyon 878 bin TL’ye fırladı.

Henüz, Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bir işletme bütçesi dahi olmayan ancak fahiş düzeyde gidere imza atan şirketin dönem zararları da belli oldu. Buna göre, SADES 2022 yılında 16 milyon 263 bin TL, 2023 yılında ise 2 milyon 779 bin TL zarar açıkladı.