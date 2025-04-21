Zararı bilerek inşa etmişler

Yap-İşlet-Devret modeli yaptırılan ve Kasım 2012’de hizmete açılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın bütçede açtığı karadelik hemen her yıl daha da büyüdü. Zarar rekoru kıran havalimanı, 2025 yılında da geleneğini sürdürdü. Zafer’i, müteahhide 329 bin 433 yolcu garantisi verilen Ocak-Mart 2025 döneminde yalnızca 9 bin 388 yolcu kullandı. Zafer Havalimanı için verilen yolcu garantisinde sapma oranı, yüzde 97,1 olarak hesaplandı.

AKP iktidarlarında plansızca hayata geçirilen projelerin sembolü niteliğine bürünen Zafer Havalimanı’yla ilgili tartışma, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Toplantısı’na da taşındı. CHP Milletvekili Mahir Polat, DHMİ’nin Zafer Havalimanı’na yönelik fizibilite raporu hazırladığının altını çizerek rapordaki tespitlere dikkati çekti.

ŞİRKETE MALİYETİ 84,5 MİLYON TL

Polat’ın BirGün ile paylaştığı fizibilite raporu, Zafer’deki zararın gözler önüne serildiğini ortaya koydu. Raporda, şirketin Zafer Havalimanı’nı inşa etmek için 41 milyon 750 bin TL kredi çektiği ve havalimanının şirkete maliyetinin toplam 84 milyon 598 bin avro olduğu kaydedildi. Fizibilite raporunda, IC İÇTAŞ tarafından YİD Modeli ile gerçekleştirilen Zafer Havalimanı için şirkete, 2024 yılına kadar değişken oranlı, 2024 yılı sonrası için ise sabitlenen yıllık yolcu sayısının garanti edildiği kayda geçirildi.

Zafer Havalimanı’nın YİD Modeli ile değil, kamu kaynaklarıyla inşa edilmesi durumunda DHMİ’ye maliyeti de hesaplandı. Fizibilite raporunda yer alan hesapta, KÖİ kapsamında inşa edilen Zafer Havalimanı’nın DHMİ’ye maliyetinin, yalnızca ödenen garanti tutarı göz önüne alındığında 206 milyon 642 bin avro olduğu ifade edildi. Raporda yer alan veriler, havalimanını 84,5 milyon avroya inşa eden şirketin, işletme süresi boyunca 206,6 milyon avroluk garanti ödemesi alacağını gözler önüne serdi.

DHMİ’nin kendi kaynakları ile havalimanını inşa etmesi halinde ise 2044’e kadar toplam 254 milyon 311 bin avro maliyetin açığa çıkacağı bildirildi. Rapor, “DHMİ yalnızca 47,7 milyon avro için kamu kaynaklarını sermayeye teslim etmiş” yorumlarına neden oldu.