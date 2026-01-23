Zararı da Diyanet’e

TÜGVA il ve ilçe temsilcilerinin bin 400 kişilik umre ziyaretinin Mekke ve Medine’deki ulaşım giderleri ile otel ücretlerinin Diyanet tarafından karşılandığı belirlendi. Diyanet’in, Mekke’de beş yıldızlı otelde konaklayan heyet için 40 milyon TL’ye yakın harcama yaptığı savunuldu.

BirGün’ün haberi kamuoyunda geniş yankı buldu. Skandala yönelik yeni iddialar da gündeme getirildi.

ODALARDA BÜYÜK ZARAR

İddiaya göre, heyetin kaldığı oteldeki bazı odaların lavabolarındaki mermerler ve odalardaki TV üniteleri zarar gördü. Otel yönetimi zararı, heyetten talep etti. İddiaya göre, Diyanet yetkilileri, hasarı karşıladı. Başkanlık çalışanlarının, oluşan zarara yönelik görüntülerini TÜGVA yetkililerine ilettiği kaydedildi.

ÖZEL GÖREVLENDİRME

Öte yandan TÜGVA heyeti için, Diyanet merkez teşkilatından 40 kişinin tahsis edildiği iddiası da gündeme geldi. Özel görevlilerin heyete dini bilgiler vermek üzere Mekke ve Medine’ye gönderildiği bildirildi. Kafileyi yönetmek üzere, İsmailağa cemaatine yakınlığı ile bilinen ve “TÜGVA programlarının vazgeçilmez üyesi” olarak nitelendirilen Başkanlık Vaizi Masum Vanlıoğlu’nun görevlendirildiği aktarıldı.

Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin hem Türkiye’den giden görevlilerine hem de Mekke ve Medine’deki Diyanet yetkililerine, “Heyetle özel olarak ilgilenilmesi” talimatı verdiği anlatıldı. İddiaya göre, programda çok sayıda sorun yaşanması nedeniyle görevli personelden bazıları bir an önce Türkiye’ye dönmek istedi.

Ancak personel, “Sorunları büyümeden çözün” talimatı üzerine programı tamamlamak zorunda kaldı.

ARPAGUŞ’UN SORUMLULUĞU

TÜGVA umre organizasyonuna yönelik kararın Ali Erbaş döneminde alındığının altını çizen başkanlık kaynakları, BirGün’e şunları söyledi:

“Safi Arpaguş da ‘Devlette devamlılık esastır’ diyerek organizasyonun tamamlanmasını istedi. Bu skandal safi bir usulsüzlük, büyük bir kul ve kamu hakkıdır. Buna onay verenler ve göz yumanlar son nefeslerini verene kadar yüzbinlerce insandan helallik almaları gerekir. Başkan, ‘Devlette devamlılık esastır’ sözünü biliyor ama ‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’ sözünü herhalde bilmiyor. Devlette devamlılık doğru ve hukuka uygun işlerde olur.”