Zararı işçiden kesmişler

Sayıştay, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı hesaplarını inceledi. Personelden yemek bedelinin kesilmediği ve kamu zararına imza atıldığı belirlendi. Bu kararın ardından da 1 milyon 681 bin TL’lik kamu zararının belediyenin iki sorumlusundan tahsil edilmesine hükmedildi. Ancak AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zararı belediye personelinden tahsil etmeye başladı.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ise belediyenin bu uygulamasını yargıya taşıdı. Belediye, “Kamu zararın tahlisi için maaştan kesinti yapılması usulünün benimsendiğini, bu uygulamanın mevzuata ve hukuka uygun olduğunu” savundu.

FAİZİYLE GERİ ÖDENEK

Gaziantep 3. İdare Mahkemesi ise uygulamanın hukuka uygun olmadığını vurguladı. Mahkeme’nin 28 Nisan 2022 tarihli kararında, “Anayasa’nın 125. Maddesinde yer alan ‘İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür’ hükmü gereği, davacının maddi kayıplarının dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir” denildi.

TEK GEÇERLİ TEKLİF

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “AKP’nin ve AKP’li yöneticilerin Sayıştay ve Danıştay gibi kurumların denetimlerinden, kararlarından neden rahatsız olduklarını bir kez daha görüyoruz. Düşünün ki 7 milyon 760 bin TL’lik bir ihale düzenleniyor. Bu ihale için altı kişinin doküman satın alıyor ama dört kişi katılıyor. Daha bu dört kişiden de sadece birinin teklifi geçerli sayılıyor. Zaten Gaziantep’te veya başka bir kentimizde çok katılımlı ihale, tek katılımcıya düşüyorsa orada bir durmak ve o ihaleyi incelemek gerekiyor” dedi.

1,6 MİLYON TL ZARAR

“Söz konusu ihaleyle ilgili ihale komisyonu üyesi iki kişiye 1 milyon 681 bin TL zimmet çıkarılıyor” diyen CHP’li Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi hataları olan bu kararla ilgili gözünü bu sefer personele dikiyor. ‘Sayıştay İlamı Yemek’ adı altında haksız ve hukuksuz kesintiye başlıyor. Bu kararları da idare mahkemeleri tarafından iptal ediliyor. Yaptıkları bir ihalede ve devamında neler yaptıklarını gördükçe, şehrimiz ve ülkemiz adına üzülüyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin neden bu kadar çok borçlu olduğunu ve tefecilerin eline düşmüş gibi faiz ödediklerinin sebeplerini başka yerde aramaya hiç gerek yok. Çünkü görünen köy kılavuz istemez.”