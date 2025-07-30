Zararın bedeli işçiye çıktı

Haber Merkezi

Yönetim kadrosunda yer alan isimlerin 100 bin TL’yi aşkın maaş aldığı Tarım Kredi’de zararın bedeli işçiye çıkarılmak isteniyor. Gıda fiyatlarını düşürmek iddiasıyla kurulan ve kamu kaynaklarıyla desteklenen Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi 2025 yılının ilk yarısında 2.5 milyar TL’yi aşkın zarar etti.

Tarimdanhaber.com’un haberine göre, Tarım Kredi Marketlerinde ciddi bir tasfiye süreci başlatıldı. Market personeli ve iştiraklerdeki yaklaşık 1200 çalışanın işten çıkarılacağı öğrenildi.