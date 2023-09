Zarastro Art’ta yeni sezon başlıyor

Zarastro Art, yeni sezona İsrailli sanatçı Shahar Sivan'ın What Lies Within (İçinde Neler Saklıdır) isimli sergisi ve sanatta yenilikçi yaklaşımların tanıtıldığı “Yeni Sesler” bölümünde genç İngiliz sanatçı Abi Ola'nın seçkisiyle başlıyor.

Shahar Sivan, sanatının merkezine "Bedenimizi aşacakmışçasına yoğun hissettiğimiz duygularımızla nasıl başa çıkabiliriz" sorusunu konumlandırarak, travmalarımızı, en karanlık, açıklayamadığımız yanlarımızı gün yüzüne çıkarıyor.

Hayfalı sanatçı, testereyle kestiği ahşap blokları oyup, çizikler atarak oluşturduğu eserine mürekkep damlalarıyla zarif ve özenli dokunuşlar yapıyor. Ahşap parçalarını tamamen kurgusal, gizemli, ruhumuza dokunan, görende iz bırakan soyut figürlere dönüştürüyor. "Eserlerim korkularımla bağlantılı. İç gözlemle çalışırım. Fotoğraf kullanmam, belirli bir yüz veya kişi hayal etmem. Yüzleri neredeyse hatırlayamam. Özü anlamaya çalışırım. Kişiyi 10 yıl sonra arkadan görsem de hissederim" diyen Shahar Sivan'ın soyut figürleri bir araya geldiğinde izleyiciyi duygularının doruğuna taşıyor.

1977 doğumlu Sivan, Kudüs'teki ünlü Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi'nde lisans eğitimini tamamladı. Sonrasında ise Kudüs Stüdyo Okulu’nda Israel Hershberg yönetimindeki ustalık sınıfından mezun oldu. Gelişim yılları boyunca Lucian Freud, Leonid Blacklev ve Sabina Mandel gibi ünlü sanatçılar Sivan’a mentorluk yaptı. İzleyicilerle derin bir bağ kurma becerisine sahip sanatçının eserleri İsrail ve Avrupa’da birçok kurumda sergilendi.

ABİ OLA'NIN SEÇKİSİ

Sanatta yenilikçi yaklaşımların tanıtıldığı Yeni Sesler bölümünde ise 1996 Londra doğumlu multidisipliner sanatçı Abi Ola'nın seçkisi yer alıyor. Farklı dönemleri ve çeşitli kültürleri harmanlayarak evrensel bir dil oluşturan Abi Ola, aile fotoğraflarından, kabile sanatından, Afrika ve İngiliz tekstilinden, William Morris tasarımlarından, emojilerden esinleniyor.

Desenlerin pratiğinde önemli rol oynadığını vurgulayan Ola, "Bu desenler ve geçmişleri, Batı Afrikalı olmam ve İngiltere'de yaşamam nedeniyle mirasımı temsil ediyor" görüşünü dile getiriyor. "Eski kıyafetler ve kumaşlar kullanarak ailesini simgelediğini" belirten Abi Ola, karışık teknik kullanarak oluşturduğu kumaş ağırlıklı kolajlarında yüzü olmayan figürlerle, bizi dünyanın farklı yerlerindeki hiç tanımadığımız uzak akrabalarımızla tanıştırıyor!

Ola, Goldsmiths, University of London’da aldığı lisans eğitiminin ardından Slade School of Fine Art, University College London’da yüksek lisansını tamamladı. İngiltere’nin önemli çağdaş sanat yarışmalarından Bloomsbury Festivali Sanat Yarışması’nı kazanan ve New Contemporaries’de de finalist olan Ola, kariyerine Londra’da devam ediyor.

Sergi ve seçkiye https://zarastro.art/ adresinden ulaşılabilir.