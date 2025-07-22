Zayıf bir şifre 158 yıllık şirketi iflas ettirdi

Yeterince güçlü olmayan şifre kullanımının, bir fidye yazılımıyla 158 yıllık bir şirketi batırdığı ve 700 kişiyi işsiz bıraktığı düşünülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki KNP isimli bir taşıma şirketi, ülkede bu zararlı yazılımlar tarafından hedef alınan on binlerce işyerinden sadece biri.

6,5 MİLYON ÜYENİN VERİLERİ ÇALINDI

M&S, Co-op ve Harrods gibi çok büyük ve zincir mağazalar da geçtiğimiz aylarda bu yazılımların hedefindeydi. Co-op'un üst düzey yöneticisi, geçen hafta yaptığı açıklamada 6,5 milyon üyesinin verilerinin çalındığını doğruladı.

KNP'nin durumunda ise siber saldırganların bir çalışanın zayıf şifresini kırarak bilgisayar sistemine girdiği, sonra tüm şirketin verilerine ulaştığı ve iç sistemlerini kilitlediğine inanılıyor.

KNP'nin direktörü Paul Abbott, şirket kapandıktan sonra o zayıf şifreyi kullanan çalışana gidip tüm bunlara kendisinin sebep olduğunu söylemediğini anlatıyor. "O kişi siz olsaydınız bunu bilmek ister miydiniz?" diye soruyor:

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) CEO'su Richard Horne, bunun sorumluluğunun şirketlerde olduğunu "Şirketlerin sistemlerini daha güvenli hale getirmek için önlemler alması gerekiyor" diyerek açıklıyor.