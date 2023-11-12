Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş’ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Başakşehirli Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında oyuna devam edemedi.

Beşiktaş’ın Başakşehir’i konuk ettiği karşılaşmada Bakhtiyor Zaynutdinov, mücadelenin 37’nci dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Yüzüne aldığı darbe sonrasında yerden kalkamayan Kazak futbolcu, oyuna devam edemedi. Zaynutdinov, 41’inci dakikada yerini Ghezzal’a bıraktı. Pozisyon sonrasında sağ gözü morarıp, şişen 25 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.