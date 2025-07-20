Zaza Women Music Project'in Munzur Festivali’ne katılmasına 'isim' gerekçesiyle izin verilmedi

23. Munzur Doğa ve Kültür Festivali’ne katılmak isteyen Zaza Women Music Project'in başvurusu, festival komitesi tarafından grup ismi gerekçe gösterilerek reddedildi.

Başvuru ilk etapta olumlu karşılanmasına rağmen, daha sonra sadece bireysel isimlerle sahne alabilecekleri, ancak grup adıyla katılamayacakları bildirildi.

Grup, kararın kendilerine doğrudan bildirilmediğini, bilgiyi kendilerinin ulaşıp öğrenmek zorunda kaldıklarını belirtti. Zazaca müzik yapan kadınlardan oluşan grup, “Zaza” ismini bir kimlik beyanı olarak değil, kaybolmaya yüz tutmuş dile ve bu dilde üreten kadınlara dikkat çekmek için kullandıklarını vurguladı.

Festival komitesinin bu tutumunu sansür olarak değerlendiren grup yaptığı yazılı açıklamada, “Dersimli kadınlar olarak kendi anadilimizde müzik yaptığımız için dışlanıyoruz. Ama sesimizi susturamazlar” ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: