"Zebra'nın eti, eşeğin sütü helaldir" diyen müftünün skandal fetvaları kitaplaştırıldı

Sosyal medyadaki aktifliği ile dikkati çeken ve tartışmalı açıklamalarda bulunan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar’ın fetvaları kitap haline getirildi. Fetvalar konusunda tek yetkilinin Din İşleri Yüksek Kurulu olmasına karşın sosyal medyadan sürekli fetva paylaşan Çınar’ın kitabının Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’ndan çıktığı bildirildi.

Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, matbaa harcamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar’ın, “Günlük paylaştığı fetvaların” kitaplaştığı belirtildi.

“GÜNLÜK PAYLAŞTIĞIM FETVALAR”

Çınar, “Fetva paylaşmak” için kullandığı ve zaman zaman soru-cevap da yaptığı sosyal medya hesabından yeni kitabını duyurdu. Çınar’ın sosyal medya paylaşımında, “Fetvaların basılması ve kitap olarak temin edilmesi hususunda zaman zaman tarafıma sorular geliyordu. Günlük paylaştığım fetvalar Bir Müftünün Kaleminden Fetvalar ismiyle kitaplaştırılmış ve TDV Yayınevinden çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“BURS ALAN ÖĞRENCİ ZEKAT VERMELİ”

Çınar’ın kitap duyurusunun ardından gözler, tartışmalı fetvalara çevrildi. Sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevaplar ile fetva konusunda adeta çığır açan Çınar’ın tartışmalı bazı fetvaları şöyle sıralandı:

>> Altın ve gümüşe zekat düşerken inci, elmas, pırlanta ve zümrüte zekat düşmemektedir.

>> Burs alan öğrencilerin de zekat vermesi gerekmektedir.

>> Alaturka tuvaletin bulunduğu yerde zaruret olmadıkça boy aptesti veya normal abdest almak uygun değildir.

>> Zebra ve çekirge yenilmesi helaldir.

>> Yabani merkebin (eşeğin) eti de sütü de helaldir.