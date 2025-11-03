Zecorner Kayserispor 13 maç sonra kazandı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SÜPER Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor geçen sezon evinde kazandığı Antalyaspor maçının ardından dün Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 4 ay sonra ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle 13 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini 11'inci haftada kendi sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek aldı. Geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ise, geçen sezon 12 Mayıs’ta kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1’lik skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 7 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

144 GÜN SONRA GALİP GELDİ

Süper Lig’in 11’inci haftasında seyircisi önünde Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden İç Anadolu ekibi, hem ligdeki ilk galibiyetini alırken hem de 13 maç sonra kazandı. En son geçen sezon yine kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup ederek galip gelen sarı-kırmızılı takım aradan geçen 144 günün ardından ilk galibiyetini alarak hasrete son verdi.

