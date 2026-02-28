Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın güven tazeledi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Nurettin Açıkalın, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı. Genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi.

Geçen yıl gösterilen sportif başarıya dikkat çeken Nurettin Açıkalın, “Geçen yıl Kayserispor’un düştü denilen günlerinde; ‘hiçbir zaman düşmeyeceğini, düşme ihtimalinin sıfır olduğunu’ söylemiştik. Bunları söylerken o zaman bu sözler bazılarına boş bir vaat olarak geldi. Biz buna inanmıştık. Beraber kenetlenmiştik. Taraftarımızla, şehrimizle, bürokratlarımızla şehrin kesimi ile hep beraber birlik beraberlik örneği vermiştik. Bu da başarıyı getirmişti. Saha içinde oyuncularımız gerekli karakterli ortaya koydu ama saha dışında da çok büyük mücadeleler var” dedi.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Önceki dönem kulüp başkanı Ali Çamlı’ya teşekkür eden Açıkalın, “Yönetime ilk girdiğimde Ali Çamlı başkanımız vardı. Transfer tahtasını açmak için çok büyük miktarda paralar gerekiyordu. İlk ağustos ayında açtığımızda o yıl 11 milyon avro civarında bir ödemeye ihtiyacımız vardı. Onu başarmıştık. Geldiğimiz bu noktada 4 milyon avroydu. En son şubat ayında 700 bin avro gibi rakamlara düştü. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan önceki başkanlarımızdan Ali Çamlı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kulübe hizmet için geldiğimizi söylemiştik. Alacak-verecek konusu olmadan ilerleteceğimizi beyan edip taahhüt ettik. O şekilde devam ediyoruz. Buradan bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Ben de aynı başkanlık veya as başkanlık döneminde yaptığımız herhangi bir alacak-verecek durumuna kulübümüzden girmeden bağış ya da sponsorluk adı altında elimizden geleni bu kulüp için yapıyoruz” diye konuştu.

‘KULÜBÜN BORCU 900 MİLYON TL’

Kulübün güncel borcu hakkında da açıklamalarda bulunan Nurettin Açıkalın, “Geçen yıl şubat ayında 1 milyar 320 milyon TL borç açıklamıştık. Rakamlarla bu kulübü çok anmak istemiyorum. Ama, ister istemez her kongrede kulübün borcu ne kadar diye merak ediliyor. Geçen yıl kulübün borcu 38-39 milyon avroya tekabül ediyordu. Şu an bu rakam 900 milyon TL civarına düşmüş durumda. Aşağı yukarı 15-16 milyon avro civarında kulübümüzün borcu var. 2 kongre arasında avro ve TL bazında düşmüş olan bu borcu sadece rakamsal olarak değerlendirmeyelim. Bu kulübün sadece azalmış borcudur. Ancak, bu kulübün yaşaması ve faaliyetlerine devam etmesi için günlük cari ödemeleri de var. Kayserispor Kulübünün yıllık 15 milyon avroya yakın gideri var. Hem bu giderleri ödeyip hem bu borcu azaltmak ciddi anlamda bir yönetim başarısıdır” ifadelerini kullandı.

'KAYSERİSPOR BU ŞEHRİN ORTAK DEĞERİ'

Zor süreçlerden geçtiklerini de belirten Başkan Açıkalın şöyle konuştu: “Mali olarak sıkıtılar yaşıyoruz. Bunu yönetilebilir seviyede özveri ile yönetmeye çalışıyoruz. Tüm bu imkansızlıklara rağmen ‘imkanımız yok’ demedik. Sırt sırta verdik ve bir süreci yönetmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da her zaman daraldığında yanına geliyoruz. Sayın milletvekilimiz de bizim yol arkadaşımız. Her derdimizde yanımızda oluyorlar, şehrimizin diğer büyükleri de ne zaman başımız dara düşse arayıp görüşebiliyoruz. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü, içinde bulunduğumuz mali durumdan dolayı yetmiyor. Herkes büyük çabalar gösteriyor ama başarıda birlik ve beraberlikle geliyor. Şehirdeki iş insanlarından ve Kayserispor sevdalılarından daha büyük yardımlar ve sponsorluklar bekliyorum. Bu kulüp şehrin takımı ve şehrin markası. Yendiğinde bir düğün havası, yenildiği zaman da bir matem havası oluşuyor ortak paydada buluşabildiğimiz tek noktamız şehirde Kayserispor oluyor. Buna sahip çıkmak, bu şehrin her evladının vazifesi. Bizim hatalarımız olabilir başarısız görülebiliriz. Ama, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz başarı hepimizin, bir başarısızlık varsa bunu ben üstüme alırım.”

Kayserispor'da mevcut Başkan Nurettin Açıkalın’ın güven tazelediği yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: " Nurettin Açıkalın, Rıza Erkut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet Anadut, Murat Ekşi, Gökhan Gülen, Beyhan Hatın Köseoğlu, Ferhat Temizer." (DHA)

