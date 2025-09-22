Zecorner Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Zecorner Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Markus Gisdol, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gisdol, Antalyaspor karşısında son dakikada kazandıkları puandan dolayı mutlu olduğunu ve takım için önemli bir puan alındığını söyledi.

Beşiktaş maçına hazırlandıklarını ve bu karşılaşmada 8 oyuncudan eksik sahaya çıkacaklarını belirten Gisdol, "Şimdi tamamen farklı bir durumda, farklı bir maç oynayacağız. 8 oyuncumuz eksik olacak. Beşiktaş'a karşı en iyi şekilde nasıl çözüm üretebiliriz ona bakıyoruz." dedi.

Puan olarak ligde istediği durumda olmamasına rağmen Beşiktaş'ın Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:

"Belki şu an Beşiktaş zorluklar yaşıyor olabilir ama Beşiktaş, Türkiye liginin en önemli takımlarından biri. Şu an puanlarına baktığımız zaman o seviyede olmasa da çok önemli rakip. Beşiktaş ile bizim takımımızı çok karşılaştırmamamız lazım. Onların 5-6 hatta 8-10 oyuncusu olmasa dahi çok kuvvetli bir takım. Her hafta farklı 11'lerle sahaya çıkmayı tercih eden antrenörlerden değilim. Daha ziyade aynı oyuncuları kullanmayı isterim. Ama biliyorsunuz geçen maçlarda yaşadığımız sakatlıklar, aramıza geç katılan oyuncular, dolayısıyla şu an bu durumdayız. Sabırlı olmamız lazım."

Sarı-kırmızılı kulübün Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso da her maça aynı ciddiyetle hazırlanarak galibiyet için çıktıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın gücünün farkında olduklarını dile getiren Cardoso, "Beşiktaş kuvvetli bir takım bunun farkındayız. Maç hazırlıklarını sürdürüyoruz. Beşiktaş'a karşı da istekli, arzulu bir şekilde oyunumuzu gösterip sahamızda oynayacağımız maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." diye konuştu.