Zecorner Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Recep Mamur Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi.

Öte yandan İç Anadolu ekibinde fesih görüşmelerinin sürdüğü teknik direktör Radomir Djalovic antrenmana katılmadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI