Zecorner Kayserispor, Trabzon'a gitti

Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kente hareket etti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Zecorner Kayserispor, zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Trabzon'a hareket etti. Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 beraberlik 2 de yenilgi alarak 5 puan toplayan Kayserispor ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele yarın 20.00'de başlayacak.

Öte yandan Zecorner Kayserispor’da sakatlığı bulunan Mane de deplasman kadrosunda yer aldı. (DHA)

