Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kara yolu ile Konya'ya hareket etti.

Süper Lig'in 17’nci haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor’ın konuğu olacak olan Zecorner Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Radomir Djalovic yönetiminde sabah yapılan ısınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-kırmızılı takım, Konyaspor maçının taktiğini çalıştı. 14.30’da karayolu ile Konya’ya hareket eden Kayserispor kafilesinde sakatlıkları bulunan Jung, Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole dışında eksik bulunmuyor. (DHA)

