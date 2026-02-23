Zecorner Kayserispor'un 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- SÜPER Lig’de ilk yarıda deplasmanda kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek 2,5 aylık galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig’de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 20’sinde de gelip gelememişti. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım’da Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de aradan geçen 2,5 aylık süreçte çıktığı son 8 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ligin 23’üncü haftasında dün sahasında Hesap.com Antalyaspor’u konuk eden İç Anadolu ekibi 2,5 ay süren galibiyet hasretine 1-0 galip gelerek son verdi. Böylelikle 8 maç sonra kazanan Kayserispor 3 puanla tanışmış oldu.

Sarı-kırmızılılar, 23 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 19 puanla 17’nci sırada, düşme hattında yer alıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI