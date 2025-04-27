Zehir solutmayın!

İlayda SORKU

Biotrend Enerji’nin Aliağa’da 120 bin metrekarelik alanda kurmayı planladığı “Aliağa İleri Dönüşüm Tesisi”nin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında halkın katılımı toplantısı Çoraklar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Kalabak, Çoraklar, Karaköy, Çaltılıdere ve Hacıömerli muhtarlarıyla birlikte çok sayıda köylü toplantıya katılarak projeye karşı çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilen yatırımın bedeli 9 milyar 181 milyon 700 bin TL olarak planlandı. Projenin günlük atık işleme kapasitesi 350 ton olarak planlanıyor. Proje alanı Çoraklar Mahallesi’ne 710 metre, en yakın ahıra ise yalnızca 127 metre mesafede yer alıyor.

Köylerin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Kalabak Köyü Muhtarı Mehmet Kartal tepki gösterdi. Muhtar Kartal, “Proje köyümüzün 2 kilometre uzaklığında, bizi de etkileyecek. Bine yakın koyunumuz, sürümüz var; bin 500 sağmal ineğimiz var. Mera hayvancılığı yapıyoruz köyümüzde. 3 bin 200 dönüm arazimiz var. Zeytinlerimiz, her şeyimiz orada. Dere orada. Atık su oraya girecek. Biz Aliağa’da yeteri kadar sanayi kotamızı doldurduk. Artık Aliağa çok kirli. Bu projeler, daha uygun olan başka yerler yapılsın. Niye hep Aliağa” diye sordu.

Bölgede kanser vakalarının arttığını belirten Kartal, “Bizim soluk alacak yerimiz yok, kalmadı. Sanayi bölgemiz var, gitsinler orada yapsınlar bu projeleri. Zehri bize solutmasınlar. Çoraklar, Karaköy, Çaltılıdere ve Hacı Ömerli muhtarları ile köylüleri de katıldı toplantıya. Gelen yetkililere de kendimizi ifade ettik. Biz Aliağa’da yaşamak istiyoruz. Hepimiz projeye karşıyız” dedi.