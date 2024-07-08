Zehirlenen tutuklular hastaneye sevk edilmedi

Haber Merkezi

İstanbul’da bulunan Marmara Cezaevi’nde 28 Haziran’da yaklaşık 250 tutuklu yemeklerden zehirlendi. MA’nın haberine göre tavuk şnitzel ve tavuk ciğer nedeniyle zehirlenen tutuklulardan bazıları, kusma, ishal ve mide bulantısı şikâyetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyon üyesi avukatlar, 3 Temmuz'da Marmara Cezaevi’ne giderek tutuklularla görüştü. Tutukluların bazılarının hastaneye götürülmediğine dikkat çeken Avukat Didare Hazal Sümeli, olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen rahatsızlığı süren tutukluların olduğunu belirtti.

Sümeli, cezaevinde uzun süre kalan bazı tutukluların hastalıkları olduğu ve bu nedenle zehirlenmeden kaynaklı durumlarının daha ağır olduğunu aktardı. Sağlık sorunlarına rağmen idarenin birçok tutsağı hastaneye sevk etmediğini belirten Sümeli, cezaevi idaresinin henüz bir açıklama yapmadığı bilgisini de paylaştı.

DENETİM YAPILMALI

Yaşanan tüm olaylar ve sorumlular hakkında hukuksal süreç başlatacaklarını belirten Sümeli, cezaevlerinin tutuklulara sağlıklı bir yaşam ortamı sunmadığının altını çizerek bağımsız sağlık kuruluşlarının denetim yapması gerektiğini ifade etti. Daha önce Marmara ve Ağrı cezaevlerinde de benzer vakalarla karşılaştıklarını da belirterek sağlık problemlerinin cezaevlerindeki sorunların başında geldiğini kaydetti.

Sümeli, “Bizler mevcut sorunlara ilişkin cezaevi idaresinin ve sağlık bakanlığının derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. 250 tutsağın zehirlenmesi asla normal bir durum değildir” diye konuştu.