Zehirlenme vakaları artıyor: Gebze’de 14 öğrenci kantindeki tavuktan zehirlendi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel lisede 14 öğrenci, kantinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kantinde satılan tavuktan numune aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kantinden tavuk yiyen 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.
Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirirken; ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.