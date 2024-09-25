Zehirlenmek istemiyoruz

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi Çataltepe köyü yakınlarında 33 yıldır faaliyet gösteren madenci şirketin kırma eleme, zenginleştirme ve atık depolama tesisi ile kapasite artırımı için verilen ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin bilirkişi keşfi yapıldı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Lapseki Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, İda Dayanışma Derneği, İzmir 18 Mart Çanakkaleliler Derneği, Nusratiye, Dişbudak köylüleri ve muhtarları ile diğer civar köylerin muhtarları keşif alanında hazır bulundu.

Mevcut madene ait tesisin girişinde başlatılan keşfe davacılar dışında yöre halkı alınmadı.

"KÖYÜMÜZÜN YANINA ATIK BARAJI İSTEMİYORUZ"

Açılan dava kapsamında yapılan inceleme sırasında projeye ait alanlar tek tek dolaşıldı ve davacılar tarafından ÇED raporunun eksik ve hataları bilirkişilere ve hâkime anlatıldı. Keşfin sonuna doğru, suyu tükenmiş olan Nusratiye Göleti yakınlarında yöre köylüsü kadınlar da söz alarak, “Biz köyümüzün yanına atık barajı istemiyoruz. Zehirlenmek istemiyoruz. Bu projeye razı değiliz” dedi.

Keşif, yöre halkı ve davacıların “Havama, suyuma, toprağıma dokunma!”, “Madenci şirket, köyümüzü terk et” sloganları ile son buldu.

ÇATALTEPE KURŞUN, ÇİNKO, BAKIR MADENİNDE NE OLMUŞTU?

Şirket, 10 bin dönümlük ruhsat alanında, 6 bin 900 dönüm için ÇED izni istiyor. Proje, bölgeye sulama suyu sağlayan Nusratiye Göleti ve Gürgendere göletinin su havzasında bulunuyor. Proje etrafındaki köylerde çok yoğun tarım ve hayvancılık, arıcılık yapılıyor. Ayrıca arıcılığı teşvik etmek için Bal ormanı oluşturulmuş. Projenin gerçekleştirilmesi durumunda bölgenin tarım ve hayvancılığı, çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenecek.