Zehirlenmeler yaşandı, hâlâ yemekler aynı!

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri İlknur Ayık, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşanan gıda zehirlenmesinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen yemeklerin düzelmediğini belirtti. Boykota devam edeceklerini söyleyen Ayık, "Yemekler bizleri hasta düşürmesin başka bir şey istemiyoruz durumuna düşürüldük" dedi.

Diyarbakır Barosu’ndan olayın soruşturulması için talepte bulunduklarını belirten Ayık, zehirlenen çalışanların hukuki sürecini takip edeceklerini söyledi. Ayık, "Hastane yönetimi de bir açıklama yapmadı. Özerk yapısı gereği üniversite hastanesinin yemek hizmetlerini öz imkanlarıyla yapması gerekiyor. Bunu yapamıyorsa boykota devam edeceğiz" dedi.

17 Temmuz’da 2 bin kişiye dağıtılan öğle yemeğinden yaklaşık 700 kişinin zehirlendiğini ve 2 kişinin de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını hatırlatan Ayık, zehirlenmenin tifo bakterisinden kaynaklandığının tetkikler sonucu ortaya çıktığını vurguladı.