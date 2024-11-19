Zehirli Kalem Ödülü Şeytan Tuzağı’nın oldu

Kültür Sanat Servisi

Dedektif Dergi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü, Dilan Yamaç’ın kaleme aldığı ‘‘Şeytan Tuzağı’’ adlı öyküye verildi. Ödül, derginin Instagram hesabından yapılan canlı yayınla duyuruldu.

Dilan Yamaç

Zehirli Kalem Öykü Ödülü, Türkiye’de polisiye edebiyatı güçlendirmeyi ve yeni yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, jüride yer alan Önay Yılmaz, Ayşe Erbulak, Banu Yıldıran ve Gencoy Sümer kısa öyküleri titizlikle değerlendirerek kazananı belirledi.

Birinci seçilen öykü ve diğer seçili öyküler, bu yıl da ‘‘Şeytan Tuzağı’’ adını taşıyan bir seçki kitabında yayımlanacak. Bu çalışma, Türkiye’nin polisiye literatürüne yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.