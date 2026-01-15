Zehirli santrala ek rapor istemi

İlayda SORKU

Avrupa’nın en yüksek kirlilik kaynaklı muhtemel ölüm oranına sahip olan Afşin’deki termik santrallardan Elbistan A Termik Santralı’na ek ünite yapılmasına karşı mücadele sürüyor. Kahramanmaraş 4. İdare Mahkemesi, santrala ilave edilecek 5. ve 6. ünitelerle ilgili hazırlanan ve yurttaşların lehine gelen bilirkişi raporunu eksik buldu ve ek rapor talep etti. Rapor birçok tespitin somut verilerle desteklenmediği, yeterli teknik detay içermediği veya proje dosyasındaki verilerle tam olarak karşılaştırılmadığı gerekçeleriyle yetersiz bulundu.

Mahkeme tarafından, sahada 626 milyon ton kömür bulunmasının mümkün olmadığı ve ruhsat bilgilerinin yanlış olduğu belirtilen bilirkişi raporunda bu tespitin hangi somut bilgi ve belgelere dayandığının ortaya konulmadığı belirtildi. Bilirkişi raporunda ayrıca, emisyon hesaplamalarının eksik yapıldığına, sağlık koruma bandının 500 metreden 25-30 metreye düşürüldüğü, tarımsal toprak derinliğinin somut veriler olmadan 70 santimetre alındığı, zemin etütlerinin proje özelinde yapılmadığı ve su kaynaklarına etkilerin eksik incelendiği tespit edilmişti. Mahkeme, bu bulguların somut veriyle desteklenmesi ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporundaki bilgilerle karşılaştırılarak yeniden değerlendirilmesini istedi. Kararda, mevcut santralın 40 yıllık çevresel tahribatı nedeniyle yeni ünitelerin ekolojik etkilerinin olumsuz yönde artabileceği yönündeki bilirkişi görüşünün de rapordaki taahhütler ve rehabilitasyon planlarıyla birlikte yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

Ek raporun dava dosyasına sunulmasının ardından taraflar yeniden görüş bildirecek. Yürütmenin durdurulması talebi ise ek rapor geldikten sonra karara bağlanacak.