Zehra Güngör'den yeni roman: 'Beni Rahat Bırak'

Gazeteci, yazar Zehra Güngör son romanı “Beni Rahat Bırak” ile Boşnak katliamının travmalarına uzanıyor, ruhsal ve tarihi sorgulamalarda bulunuyor.

Savaşlar son bulsa da insan belliğindeki kalıntılarıyla yaşamaya devam ettiğini vurgulayan romanda çoklu anlatıcı ve bilinç akışı tekniği kullanıldı.

Alakarga Yayınları etiketiyle yayımlanan Güngör’ün üçüncü romanı “Beni Rahat Bırak”da öteki, ötekileştirme, göç, savaş, soykırım, barış, dostluk, affetme ve güven meseleleri işlendi.

Daha önce Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama ve Tibet röportajlarından derlediği anı romanı “Yasak Ülke” (2000) ile yayın hayatına giren Zehra Güngör, “Patetik Sonat” (2024) romanıyla toplumsal baskıların bir kadının kimliğini ve özel hayatını nasıl etkilediğini dile getirmişti. “Beni Rahat Bırak” (2025) Güngör’ün üçüncü romanı.