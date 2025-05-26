Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması saat 16.30'da başladı.

Zehra Kınık polis koruması eşliğinde salona getirildi.

Savcılık Kınık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu