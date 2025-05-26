Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı
Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında karar açıklandı. Zehra Kınık 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kaynak: İHA
17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması saat 16.30'da başladı.
Zehra Kınık polis koruması eşliğinde salona getirildi.
Savcılık Kınık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Kınık'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu