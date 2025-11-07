Zehra Kınık davası sil baştan: 1 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozduğu Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Depremde çadır satmasıyla hafızalara kazınan önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı olan Kınık Demir, 1 Aralık’ta İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Sadece bir gece gözaltına kalan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık Demir, kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazaya dair Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Kınık Demir’in asli kusurlu olduğu belirtildi.

Batın Barlasçeki’nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Davanın 26 Mayıs 2025’te görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı.

Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.

İSTİNAF CEZASINI BOZDU

Hem Zehra Kınık hem de Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşıdı.

Dosyayı yaklaşık 4,5 ayda değerlendirip 13 Ekim 2025’te karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi “Hükmün bozulması”na karar verdi.

Kararda, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırıldığı ancak üç yaralının şikâyetini çektiği için Kınık’ın sadece ölümden cezalandırılması gerektiği” belirtildi.

İlk yargılamada 15 yıla kadar hapis isteminde bulunulabilirken istinafın kararı en fazla 6 yıla kadar hapis istenebilmesini öngörüyor.