Zehra Kınık davasında karar çıkmadı: Duruşma ertelendi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazasına ilişkin dava 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden görüldü.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada karar çıkmadı. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Davanın 26 Mayıs 2025’te görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdmıştı. Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konulmuştu.

İSTİNAF CEZASINI BOZMUŞTU

Hem Zehra Kınık hem de Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşımştı. Dosyayı yaklaşık 4,5 ayda değerlendirip 13 Ekim 2025’te karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi “Hükmün bozulması”na karar vermişti.

Kararda, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırıldığı ancak üç yaralının şikâyetini çektiği için Kınık’ın sadece ölümden cezalandırılması gerektiği” belirtilmişti. İlk yargılamada 15 yıla kadar hapis isteminde bulunulabilirken istinafın kararı en fazla 6 yıla kadar hapis istenebilmesini öngörüyor.