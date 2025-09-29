Zehra Kınık durmuyor: Şimdi de zorla para gönderdi

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, yine tepki çekecek bir adım attı. Ölümüne neden olduğu gencin annesine "habersiz" para gönderdi. Daha önce böyle bir parayı kabul etmeyeceğini açıklayan anne Hasret Doğan, tepki gösterdi ve “Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum” dedi.

Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Sadece bir gece gözaltına kalan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Zehra Kınık, kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın 26 Mayıs’ta görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı. Kınık’ın 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu, dosya İstinaf’a taşındı.

HABERSİZ PARA YOLLADILAR

Kınık Demir dava sürecinde, Anne Hasret Doğan’a da defalarca para ödemeyi teklif etti. Ancak Hasret Doğan, Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi, tüm teklifleri reddetti.

Zehra Kınık Demir’in avukatları İstinaf’a gönderilmek üzere İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, PTT üzerinden 3 Eylül günü anne Hasret Doğan’a manevi tazminat adı altında 500 bin TL yolladıklarını belirtti.

PARAYI KABUL ETMİYORUM

Anne Hasret Doğan BirGün’e yaptığı açıklamada, “Defalarca para vermek istediler ancak ve kabul etmediğim halde, manevi tazminat adı altında zorla, kafalarına göre para yatırmışlar. Cezadan kurtulmak için yolladıkları bu parayı kabul etmiyorum. Adalet mücadelem sonuna kadar devam edecek. Toplumun bu davaya sahip çıkmasını istiyorum ” dedi.

BABA İLE ARKADAŞI ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Bu arada baba Serdal Barlasçeki, mahkemeye bir dilekçe vererek şikayeteini geri çektiğini bildirdi. Barlaşçeki' dilekçesinde, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Ardından Zehra Kınık’ın çarptığı, Batın Barlasçeki’nin arkadaşı ve motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de mahkemeye bir dilekçe vererek, Zehra Kınık’tan artık şikâyetçi olmadığını bildirmişti.