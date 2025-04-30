Zehra Kınık'ın yargılandığı dava ertelendi: Suçlamaları reddetti

Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık’ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı.

1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı."Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırılmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Davanın ikinci duruşması 29 Ocak’ta görülmüştü. Duruşmada Kınık'ın avukatları, müvekkillerinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiş, Barlasçeki'nin avukatıysa, Kınık’ın tutuklu yargılanmasını istemişti.

ADLİ TIP DA ZEHRA KINIK’I ASLİ KUSURLU BULMUŞTU

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına girmişti. Raporda, Zehra Kınık Demir kazada asli kusurlu bulundu.

Raporda, "Sanık sürücü Fatıma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobil ile olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan 'Dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur" ifadelerine yer verildi.

Raporda, kazada yaşamını yitiren Barlasçeki ise kasksız olarak yolculuk yapması nedeniyle kendi ölümünde alt düzeyde tali kusurlu bulundu.

ADLİ TIP RAPORUNU REDDETTİ

Kınık savunmasında kendisini asli kusurlu gösteren Adli Tıp Raporu'nu reddedip çarptığı motosikletin çok hızlı geldiğini, ölen kişinin de kask takmadığını belirtti.



Kınık, ölümün de kaza kaynaklı değil sonradan olduğunu iddia etti.

Bugünkü duruşmada da bir karar çıkmadı. Bir sonraki duruşma ise 26 Mayıs tarihinde İstabul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza salonunda görülecek.