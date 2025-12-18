Zehra Kınık ölümüne yol açmıştı, Barlasçeki'nin annesi: Çocuğum gitti, acı içinde kıvranıyorum

Çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olmaktan 7 ay önce 4 yıl 2 ay bugün ise 2 yıl 6 ay hapse çarptırılan önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkındaki karara, ölen gencin annesi Hasret Doğan tepki gösterdi. Adliye önünde konuşan Doğan, "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikâyetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır" dedi.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, çarptığı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın 26 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmuş, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

Kazada yaralananların şikâyetlerini geri çekmesi üzerine kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlayan davanın 2’inci duruşması bugün gerçekleşti. 15.00 sıralarında başlayan duruşmaya Zehra Kınık ve avukatları da katıldı.

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEDİK..."

Kınık’ın avukatları karar öncesi yaptıkları savunmada, Barlasçeki’nin annesine maddi tazminat ödemesinin yapıldığını, Motosiklet sürücüsünün maddi manevi tazminatlarının ödendiğini ve yaralılar ile Barlasçeki’nin babasının şikayetlerinden vaz geçtiğini belirterek, kararın bu hususların dikkate alınarak verilmesini talep etti. “Taksirle 1 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan yargılanan Kınık’ın avukatı, “Barlasçeki’nin ölümüne neden Yavuz Selim Öztürk’tür. Bu olayda bu (Kınık) ailesinin hiçbir kusuru yoktur” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra kararını açıklayan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Zehra Kınık hakkında bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağının devamı yönünde karar verdi.

"VERİLEN CEZA ŞAKA GİBİ"

Kararın ardından İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir açıklama yapan, kazada ölen 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. 17 aydır ben bunun için mücadele etmedim. Üzgünüm" dedi. Doğan şöyle devam etti:

"TRAFİKTE EHLİYETİ OLAN BİRİLERİ O ZAMAN HERKESİ ÖLDÜRSÜN"

"Tekrar istinaf süreci olarak. İtiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Bunun bir kere değişmesi gerekiyor. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyoruz. Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Benim de hayatımın tamamı artık eksik. İki yaşam borçluyken hiçbir şekilde ceza almaması kabul edilebilir bir şey değil. Bu yüzden de tepkiliyim, üzgünüm. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; Kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Kesinlikle onlar da ortak"

"1/6 ORANINDA BİR TAKDİR İNDİRİMİ YAPILDI"

Avukat Uysal Uğurlu da "Daha önce dört yıl iki aylık bir ceza tesis edilmişti ama şikayetten vazgeçmeler sebebiyle istinaftan dosya geri geldi. Yeniden bir yargılama yapıldı ve bugün son celse yapıldı. Artık dosyamız karara çıktı. Fatma Zehra Kınık’ın eylemi sebebiyle üç yıl bir ceza verildi. 1/6 oranında bir takdir indirimi yapıldı ve iki yıl altı aylık bir ceza öngörüldü. Tabii bunun bir istinaf süreci tekrar yaşanacaktır muhtemelen. Hem sanık tarafından, hem bizler tarafından bir itiraz süreci olacak. İstinaftan dosya kesinleştikten sonra artık yatar hesabının ne olacağını, ne biteceğini infazcılar karar verecek. Buna göre şu an itibariyle iki yıl, altı aylık bir ceza almış durumda" dedi. Uysal şöyle devam etti:

"ÜÇ AYLIK BİR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYORUZ"

"Şu anki infaz yasasına göre üç aylık bir hapis cezası öngörüyoruz ama tabii bunun kapalıda ne kadar kalacağı, açıkta ne kadar kalacağını infaz savcıları hesaplayacaktır. Ama öngörümüz şu ki tahminen üç aylık bir ceza süreci açık cezaevinde geçecek sonra iki yıl süreleri denetime tabi tutulacak. Tabii bu süreç içerisinde mahkemenin kararına göre bir yıl da ehliyetine el konuldu. Bir yıl boyunca insanlar artık trafikte biraz huzurla gezebilecek. Çünkü Fatma Zehra Kılık bir yıl boyunca araç kullanmayacak diye düşünüyorum.

"MOTORUN ÇARPTIĞINI SÖYLEMELERİ HAKİKATEN ABESTE İŞTİGAL"

Fatma Zehra'nın ısrarla kusurlu olmadığı yönünde bir savunmaları vardı. Hem dosyada iki tane ayrı bilirkişi raporu var. Hem Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nin vermiş olduğu bir rapor vardı. Bu raporlara istinaden ısrarla Fatma Zehra Akın'ın suçsuz olduğunu, çarpanın motosikletli olduğunu söylüyorlardı ama halkımız zaten bunu az çok videolardan da görmüştür. Fatma Zehra Kınık, ‘dur’ levhasına uymayarak bariz bir şekilde ara yoldan çıkıp, ana caddede geçen motora çarptığı tespit edildi. Bu üç rapora rağmen hala ısrarla Fatma Zehra Kınık’ın suçsuz olduğunu savunmak tabii ki meslektaş olarak onların hakkıdır ama motorun çarptığını söylemeleri hakikaten abeste iştigal. Çünkü bariz bir şekilde dosyada her şey belli. Fatma Zehra Kınık burada kusurlu.

"MAHKEME BENCE VİCDANİ OLARAK DA BİRAZ KENDİNİ RAHATSIZ HİSSETTİĞİ İÇİN YATAR SÜRELİ BİR CEZA VERDİ"

Savunma tarafında ‘karşı tarafın zararını giderdik. Bu yüzden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alabiliriz’ düşüncesi vardı. Ancak onların yapmış oldukları hesapların zaten neye göre, nasıl yapıldığını da zaten bilmiyoruz ama anladığım kadarıyla savunma kanadı, yani para ödeyerek insanların canını almanın bir şekilde kendilerine menfaat olarak tesis edileceğini düşünüyordu. Maalesef bu düşünceyle de savunmalarını temellendirmişlerdi. Ama mahkeme buna çok itibar etmedi. Yani ‘karşı tarafın maddi zararının giderilmiş olması benim vereceğim ceza açısından herhangi bir önem teşkil etmez’ şeklinde bir düşünceyle artık yeterli bir ceza verdi. Bu nedenle o savunmanın temelinde verdiğimiz para karşılığında bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi savunması oturtulmuştu. Ama mahkeme bence vicdani olarak da biraz kendini rahatsız hissettiği için yatar süreli bir ceza verdi diye düşünüyorum.