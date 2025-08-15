Zehra Kınık ‘parası neyse vereyim’ diyor

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in davasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Zehra Kınık, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede, iki kişinin şikâyetinden vazgeçtiği belirtilerek 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini istedi.

Dilekçede, “TCK'nin 50’nci maddesi yönünden değerlendirme yapılırken müvekkilimiz tarafından yapılan ödemeler ve katılanlar tarafından dosyaya sunulan şikâyetten vazgeçme dilekçelerinin dikkate alınmasını talep etmekteyiz. TCK'nin 50’nci maddesine göre; taksirli suçlarda uzun süreli hapis cezaları dahi, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilecektir. Müvekkilimizin kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yaşadığı derin üzüntünün dikkate alınması gerekmektedir” denildi.

ŞİKÂYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Geçen haftalarda Kınık’ın ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki’nin ardından kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk’ün de şikâyetini geri çektiği ortaya çıkmıştı. Anne Hasret Doğan ise şikâyetini geri çekmedi ve Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANDI

Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Sadece bir gece gözaltına kalan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Zehra Kınık, kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kazaya dair Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Kınık’ın asli kusurlu olduğu belirtildi. Barlasçeki’nin ailesinin ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık tutuklanmadı. Ayrıca bu süreçte Barlasçeki’nin ailesi daha önce de Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini açıkladı.

Davanın 26 Mayıs’ta görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı. Kınık’ın 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.