Zehra Kınık’ın tutuklanması talebi yine reddedildi

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024’te Beykoz'daki trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

29 Ocak’ta İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Kınık Demir’in “Duruşmalara katılması nedeniyle tutuklanma talebinin reddini, yurtdışı çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesini” talep etti.

Mahkeme heyeti de Kınık Demir’in yurtdışı çıkış yasağının devamına ve Batın Barlasçeki'nin ailesinin tutuklama talebinin reddine karar verdi. Duruşma 30 Nisan 2025’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BİLİRKİŞİ: ‘YÜZDE 100 KUSURLU’

Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir’in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi. Yaşamını yitiren Batın Barlasçeki’nin avukatı Uysal Uğurlu’nun talebi ile İstanbul Adli Yargı Komisyonunda bilirkişi olarak görev alan emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan raporda, şunlar sıralandı:

“Fatıma Zehra Kınık Demir bu kazanın oluşumunda sevk ve idaresindeki aracı ile İstanbul ili Beykoz ilçesi Batın Sokak bitimindeki “DUR” levhasına riayet etmeden ana yol olan Fatih Sultan Mehmet caddesinden gelen araçların geçişini beklemeden ana yola çıkış yaptığı ve bu sırada önünden geçiş yapan araca çarpması neticesinde oluşan bu kazanın oluşumunda, 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun 84. Maddesinde yer alan asli kusurlardan H (Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak) kusuru ile aynı kanunun 47. Maddesinde yer alan (Trafik İşaret ve levhalarına riayet etmemek) kusurlarını işlediğinden asli kusurlu olduğundan yüzde 100 kusurlu olduğuna…”