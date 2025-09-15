Zehra Nine Akbelen’in onuruydu

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı için verilen direnişin simge isimlerinden 90 yaşındaki Zehra Nine olarak bilinen Zehra Yıldırım yaşamını yitirdi. Zehra ninenin direnişi daha önce BirGün’ün manşetlerinde de yer almıştı. “İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda “Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

ÇEVRE ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULDU

İzmir Barosu’nun 2000-2002 Dönemi Başkanı Noyan Özkan adına, Türkiye Barolar Birliği tarafından çevre ve ekoloji alanında çalışma yapan kişi ve oluşumlara verilen "Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Onur Ödülü” töreni bu yıl İzmir Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ödül, bu yıl bireysel dalda Akbelen mücadelesi nedeniyle Esra Işık ile Artvin’de ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışırken öldürülen Reşit Kibar’ın ailesine, kurumsal dalda ise Ordu Çevre Derneği’ne verildi.