Zehra Yıldız aryalarla anılacak

Deniz Burak BAYRAK

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, ülkemizde ve dünyada sanat hayatında büyük başarılara imza atan soprano Zehra Yıldız’ın adını ve anısını yaşatmayı sürdürüyor. Vakıf; çalışma disiplini, araştırmacı kişiliği ve genç operacılara yol açışıyla örnek bir sanatçı olan ve ne yazık ki çok genç yaşta ve parlak döneminde yaşamını yitiren Yıldız’ın mirasıyla yeni yeteneklere desteği hız kesmeden devam ettiriyor.

13 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde düzenlenecek ‘Bir Konserden Tablolar-Yıldızlardan Geleceğe’ adlı piyano eşlikli şan konseri ile yeni ‘Zehra’ların yetişmesi için onlara imkân sağlanacak.

OPERADAN TUVALE

Konserde dünyaca ünlü operalar; ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki kariyerleri ile kendilerinden söz ettiren önemli opera icracılarının seslerinin renkleri, karakterleri ve yorumlayacakları roller ile sahneye taşınacak. Aryalar seslendirilirken eş zamanlı olarak sahnede bir ressam, dünyada ilk defa, müziğin ritmine ve notalara eşzamanlı yaklaşarak, renkleri eserlere göre belirleyerek resimler yaratacak.

Programda seslendirilecek operalar arasında; ‘Carmen’, ‘Rigoletto’, ‘Cezayirde Bir İtalyan Kızı’, 'Figaro’nun Düğünü’, ‘Sevil Berberi’ ve ‘Aşk İksiri’ ile seçilmiş napolitenler yer alacak. Solistler; Otilia İpek, Ceren Aydın, Asude Karayavuz, Caner Akın, Nejat Işık Belen ve Burak Bilgili’ye piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik ederken Suat Arıkan fırçasıyla tuvalde tablolarını sanatseverler için canlandıracak. Konser esnasında yaratılan sanat eserleri, etkinlikten hemen sonra Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda seyirciler ile buluşacak.