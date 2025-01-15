Zekat filmi ve TT çalışmasına 650 bin TL

Dev geliri ve Sayıştay denetimine tabi olmaması nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı’na yönelik yeni iddialar gündeme geldi. 2023 yılında 6 milyar 79 milyon TL’si bağışlardan oluşmak üzere toplam 8 milyar 733 milyon 241 bin TL gelir elde eden vakfın, tanıtım filmleri ve PR çalışması için para saçtığı iddia edildi.

BirGün’ün, eski bir vakıf çalışanınca ortaya atılan iddialar için ulaştığı Diyanet Vakfı yetkilisi, konuşmak istemediğini belirtti.

BOT HESAPLAR

İddiaya göre, Diyanet Vakfı, eski adı Twitter olan X platformunun gündeminde üst sıralarda yer almak için özel çalışma yaptırdı. Bot hesaplara yaptırıldığı belirtilen çalışmanın ayda en az dört kere gerçekleştirildiği kaydedildi. Diyanet Vakfı’nın, “Twitter’da TT olmak için” yaptırdığı çalışmalar için 15 bin TL ödeme yapıldığı savunuldu.

İddianın sahibi Diyanet Vakfı eski çalışanı, “KurbanınıPaylaş” etiketiyle X platformu üzerinden yapılan paylaşımları da iddiasına dayanak olarak gösterdi. Paylaşımlardaki yazıların, rastgele kelimelerden oluşturulan anlamsız metinler olması, iddiaların haklılığını ortaya koydu.

ZEKAT FİLMLERİ

Diyanet Vakfı’na yönelik çarpıcı iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Vakfın, kendi imkanlarıyla çok daha ucuza mâl edebileceği Zekat filmleri için yüz binlerce lira harcadığı belirtildi. Diyanet Vakfı eski çalışanının iddiasına göre, 2023 yılında çekilen dört adet Zekat filmi için 650 bin TL harcandı.

Diyanet Vakfı’yla ilgili iddialarını paylaşan eski çalışan, bir paylaşımına da şu notu düştü:

“Hırsızlığı kurumsallaştıran, yalancı ve iftiracı insanlarla 2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nda tanıştım. Bu deneyimimin gelecekle ilgili hayali olan gençler için faydalı olacağını düşünüyorum. Geleceğimi israf eden yalancı, iftiracı, hırsız ekibi tanıyalım.”

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HER YIL ARTAN GELİR

• 2017: 914,2 milyon TL

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL

• 2023: 8,7 milyar TL

Diyanet Vakfı’nın büyük oranda yurttaştan toplanan bağışlardan elde edilen geliri, her yıl katlanarak artıyor. Vakfın 2017 ve 2023 yıllarını da kapsayan yedi yıllık dönemde topladığı para, yıllara göre yukarıdaki gibi sıralanıyor.