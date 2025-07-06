Zekeriya Öz’ün Muhammed Yakut’un cenazesine katıldığı iddiası yalan çıktı

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçtığı bilinen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Almanya'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un cenaze töreninde görüntülendiği iddia edildi

Sözcü gazetesi Yakut'un cenazesine ilişkin haberde Zekeriya Öz'ün Yakut'un tabutunu taşıyanlar arasında yer aldığını yazdı.

Gazeteci Alican Uludağ ise Duisburg kentindeki cenaze töreninde görüntülenen kişinin, Zekeriya Öz olmadığını yazdı.

Uludağ, "Duisburg kentindeki cenaze töreninde görüntülenen kişi, Zekeriya Öz değil. Yakut'un bir yakını olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden daha önceki paylaşımımı sildim doğru bilgilendirme amacıyla" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi de söz konusu haberi internet sitesinde "Zekeriya Öz sanıldı, benzeri çıktı" çıktı şeklinde değiştirdi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak anılan ve yaptığı ifşalarla çok konuşulan Cemil Önal ile buluşmaya giderken yakalanan Muhammed Yakut, 62 gün Hollanda'da cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ancak bir gün sonra ilk belirlemelere göre 'kalp krizi' nedeniyle bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetmişti.



Almanya’da Duisburg Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenen Yakut'un cansız bedeni salı günü İstanbul’a gönderilecek ve Ataşehir’de bir camide cenaze namazının ardından Beykoz’da toprağa verilecek.