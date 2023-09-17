Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Şampiyonası, 2 bin 200 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ve 2 bin 200 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu, AA muhabirine, şampiyonaya 73 ildeki 743 kulüpten 2 bin 200 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın 21 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Yamanoğlu, "Şampiyonada zorlu müsabakalar olacak. Burada birinci olanlar milli takıma seçilecek. İlk 8'e girenler ise milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı.