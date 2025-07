Zeki Akparlar FK, U13 Liginde şampiyon oldu

Kayseri U13 Ligi Play-Off final maçında Zeki Akparlar FK, rakibi Talas Belediyespor’u penaltı atışları sonunda 2-0 mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Muhammed İspir, Esra Saim

Zeki Akparlar FK U13: İ. Efe Aydın, Çınar Aydemir, Çınar Taşkın, Faruk Kaan D., S. Gökay Badar, Eymen Avcı, Furkan Tulgay, Harun Aras, Yusuf Eymen B. (Arda dk. 28), M.Buğra Yılmaz, Mustafa Altun (Sırat dk. 28)

Talas Belediyespor U13: Servet Berke Bulut, Necati Yılmaz, Canpolat G., Kadir Han Karaca (Yusuf dk. 55), Talha Tamer, Ozan Ege Akgül, Mehmet Uras Ö., Emre Acar, Enes Buğra Uzun (Yiğit Eren dk. 45), Gürkan As

Gol olan penaltılar: Suri Gökay Başar, Çınar Aydemir (Zeki Akparlar FK)

Kaçan penaltılar: Mehmet Buğra Yılmaz (Zeki Akparlar FK U13), Can Polat Gündoğan, Gürkan As, Necati Yılmaz, Talha Tamer (Talas Belediyespor U13)